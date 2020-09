Łukasz Różański na gali Knockout Boxing Night 13 w Tarnowie

Jeśli chodzi o Masternaka, to wraca on po dwóch latach do boksu zawodowego. „Master” przerwał profesjonalną karierę, gdyż starał się o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, te jednak z powodu na pandemię COVID-19 przeniesiono na 2021 rok. Masternak to były mistrz Europy i pretendent do tytułu mistrza świata wagi junior ciężkiej. Ma na koncie 41 zwycięstw i pięć porażek.