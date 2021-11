Łukasz Różański pojechał do Meksyku na konwent WBC. Co z walką o pas?

To nic nowego, że pięściarze starający się o walkę o tytuł pojawiają się na zjazdach najważniejszych osób w pięściarskim świecie. Tym razem na taki konwent pojechała delegacja z Polski z promotorem Andrzejem Wasilewskim na czele. Wraz z szefem Knockout Promotion pojechali też Różański i Mateusz Masternak, który po przerwie w boksie zawodowym, krok po kroku odbudowuje swoją pozycję.

Celem popularnego „Mastera” jest pas WBC w kat. junior ciężkiej, którego posiadaczem jest reprezentant DR Kongo Ilunga Makabu. Masternak ma już na koncie ponad 50 zawodowych pojedynków z czego 46 wygrał, ale to Różański ma większe szanse na mistrzowską walkę, choć jego lista to zaledwie 14 starć profesjonalnych.

Przed konwentem w Meksyku Łukasz był notowany na 4. miejscu w kategorii bridgerweight. Wyprzedzali go tylko Jewgienij Romanow i Bryant Jennings. Przez najbliższe kilka dni może się to jednak zmienić, bo podczas właśnie takich zjazdów aktualizowane są notowania w poszczególnych kategoriach i nie raz bywa, że nie tylko wynik sportowy, choć ten jest najważniejszy, ma na to jedyny wpływ.