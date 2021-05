Łukasz Różański znokautował Artura Szpilkę na gali boksu w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Kibice jednak najbardziej czekali na walkę wieczoru. Gdy tylko mistrz ceremonii wyczytał nazwisko Łukasz Różańskiego, podniosła się wielka wrzawa.

Walka jednak nie rozpoczęła się najlepiej dla pochodzącego z Czarnej Sędziszowskiej zawodnika. Jak zwykle był mocno wspierany przez swoich fanów, a w szczególności przez liczną rodzinę. Różański jednak przysnął nieco w pierwszych sekundach i nim zdążył wyprowadzić jakikolwiek cios wylądował na deskach. Kibice zamarli, ale Różański szybko wstał na nogi pokazując, że nic się nie stało.

Potwierdził to już kilkadziesiąt sekund później, kiedy to role się odwróciły i to Szpilka był liczony. To był początek końca byłego pretendenta do tytułu mistrza świata. Niedługo potem Szpilka znów leżał, potem przewrócił się raz jeszcze, ale sędzia nie uznał tego za knockdown, sugerując że nie było to po ciosie. Co się odwlecze to nie uciecze. Różański poczuł krew i poszedł z całym impetem na przeciwnika. Kolejna kombinacja ciosów z prawym sierpowym na koniec ostatecznie pozbawiła Szpilkę jakichkolwiek nadziei. Sędzia tego pojedynku Robert Gortat, widząc bezradność krakowianina przerwał starcie.