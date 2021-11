Łukasz Różański znów trenuje na pełnych obrotach i czeka na walkę o tytuł mistrza świata Łukasz Pado

Swój ostatni zawodowy pojedynek Łukasz Różański stoczył w maju tego roku. W Rzeszowie pokonał przez nokaut Artura Szpilkę. Fot. krzysztof kapica

Łukasz Różański, choć w ciągu ostatnich 13 miesięcy stoczył tylko jeden pojedynek, to wciąż jest jednym z głównych kandydatów do walki o prestiżowy pas mistrza świata WBC w kategorii bridger. Bokser Stali Rzeszów wraca do pełnych treningów po wyleczeniu kontuzji.