Luna i Cedra pokrzyżowały plany przemytników na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce

Mężczyzna, z zawodu mechanik samochodowy, przyznał się do własności towaru, a w toku prowadzonych czynności wyjaśnił, że przeróbek w samochodzie dokonał samodzielnie. Zamierzał odsprzedać papierosy z zyskiem, a zarobione w nielegalny sposób pieniądze przeznaczyć na potrzeby rodziny.

- Wyszkolone do wykrywania przemytu psy służbowe naprowadziły funkcjonariuszy na skrytki w pojeździe. W specjalnie przystosowanej do przemytu desce rozdzielczej, dachu oraz nagrzewnicy wykryto łącznie 427 paczek papierosów produkcji zagranicznej - informuje Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Na drogowym przejściu granicznym w Medyce do kontroli szczegółowej został wytypowany samochód osobowy , którym podróżował 38-letni mężczyzna, obywatel Ukrainy.

- Kierowca stracił pojazd, który zajęto jako dowód rzeczowy w sprawie. Na poczet kary grzywny zabezpieczono 6 tys. złotych. W stosunku do sprawcy wykroczenia skierowano do Straży Granicznej wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu - dodaje rzeszowska IAS.

To jedna z wielu wpadek osób, które w ostatnim czasie usiłowały przemycać papierosy. Najczęściej ukrywane były one bagażu podręcznym, ale sporo osób podejmuje próbę ukrywania tego towaru w dużo lepiej zakamuflowanych skrytkach. Funkcjonariusze podkarpackiej KAS, tylko w ostatnich dniach znajdywali papierosy pod podłogą pojazdu, w tłumiku, w belce tylnego zawieszenia, dachu, nagrzewnicy, schowku na podnośnik oraz w ekspresie do kawy.