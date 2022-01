Lutcza. Lata wojny sąsiedzkiej, której końca nie widać

Andrzej Dudek zapewnia, że tą drogą w Lutczy do pola dojeżdżał jego dziadek, jego ojciec i on też dojeżdżał, dopóki sąsiadka nie pobudowała się w tym miejscu i drogę mu zamknęła. Nie tak od razu, bo póki ogrodzenia nie postawiła, do pan Andrzej jeździł traktorem do pola niemal po progu jej domu. To się ogrodziła, siatka stanęła w poprzek starej drogi. Jemu na szkodę.

- Poszedłem do wójta, dał mi zgodę, żeby tędy jeździć – zapewnia. – A potem zgodę odwołał, nie wiem dlaczego. Przez moją działkę też przechodzi droga, jak ktoś mnie drogę zagrodził, to jak też zagrodzę i nikt nie będzie jeździł.

To oddał sprawę pod opiekę instancji sądowych, sąd nakazał urzędowi gminy w Niebylcu problem rozstrzygnąć, urząd w Niebylcu uznał, że nie może, bo jest w tej sprawie stroną, toteż Temida poleciła wyjaśnić problem urzędowi gminy w Krasnem. Zdaniem pana Andrzeja niczego do tej pory nie wyjaśniono, bo on po „ojcowej drodze” dalej jeździć nie może, a ogrodzenie sąsiadki jak stało, tak stoi.