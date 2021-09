Maciej Domański nie zagra przez dwa miesiące. Gracz Stali Mielec przeszedł zabieg

NOWE EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 1.09.2021? Sprawdź u nas

EpiskopatNews na swoim profilu na Twitterze napisał 1.09.2021: ""Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Rozpoczyna on #CzasDlaStworzenia, który potrwa do 4 października. Jest to międzynarodowe święto ekumeniczne, które łączy chrześcijan w modlitwie i działaniach na rzecz ochrony środowiska. . "".