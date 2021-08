Maciej Patoczka prezesem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu. Zastąpił Kazimierza Steca

Z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Przemyślu Maciej Patoczka związany jest niemal od początku jego funkcjonowania, gdyż rozpoczął w nim pracę od początku stycznia 1985 r. Do 31 marca 1987 r. pełnił funkcję kierownika Wydziału Eksploatacji Kotłowni, Sieci i Węzłów. Od 1 kwietnia 1987 r. do 15 września 1992 funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, zaś od 16 września 1992 r. do 28 lipca 2021 r. – Wiceprezesa Członka Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o.