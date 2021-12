„Madonny BOGUchwały", czyli niezwykła płyta z modlitwami-pieśniami od Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marek Jakubowicz

Damian Drąg, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marek Jakubowicz

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie przygotował wyjątkową płytę - trzecią część tryptyku „A tu święta...”. To album „Madonny BOGUchwały” zespołu Buen Camino. Zawiera on 12 modlitw-pieśni Maryjnych skomponowanych przez Jerzego Czeluśniaka i Andrzeja Mozgałę, którzy do współpracy przy realizacji nagrania zaprosili muzyków Filharmonii Podkarpackiej oraz Podkarpacki Chór Męski.