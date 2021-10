Magazyny pełne nielegalnych towarów na bazarze w Stalowej Woli [ZDJĘCIA]

Od początku 2021 roku funkcjonariusze BiOSG ujawnili nielegalny tytoń, papierosy oraz alkohol o łącznej szacunkowej wartości przekraczającej 11,1 mln złotych.

Papierosy, krajanka tytoniowa i alkohol należą do towarów najczęściej przemycanych do Polski zza wschodniej granicy. Są jednak również inne towary, które nie trafiają na bazary, lecz do ściśle określonych klientów, często przemycane są na zamówienie. To m.in. środki ochrony, bursztyn, lekarstwa.