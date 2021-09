Magdalena Grabka będzie mamą. Do niedawna zawodniczka Developresu Rzeszów robi sobie przerwę

- Powiększam rodzinę, zamieniłam piłkę, na tę trochę inną „brzuszkową” (…) - zdradziła zawodniczka w rozmowie z Sebastianem Nadwodnym. - Oczywiście siatkówka nadal płynie w moich żyłach, ale teraz czas na rodzinę, żyję tym i bardzo cieszę się, że jestem w takim stanie i nowe wyzwania przede mną.

Zawodniczka pochwaliła się też, że to będzie chłopiec i dodała, że chciałaby w przyszłości wrócić do zawodowej siatkówki, ale wszystko to zależeć będzie od stanu jej zdrowia.