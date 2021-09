Makabra w Leżajsku. Atak nożem typu tasak na rowerzystę. Trwają czynności dochodzeniowo-śledcze Piotr Samolewicz

Do makabrycznej napaści doszło w poniedziałek ok. 22 przy ul. Lipy w Leżajsku. Do 21-latka na rowerze podjechał 43-letni mężczyzna na motocyklu i obciął mu dłoń nożem typu tasak. Zaraz potem odjechał w kierunku miejscowości Wierzawice. Został zatrzymany we wtorek nad ranem. Jest mieszkańcem pow. leżajskiego.