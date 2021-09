Makabra w Leżajsku. Podjechał na motocyklu do rowerzysty i... obciął mu dłoń maczetą! OPRAC.: red/RMF

Do makakabrycznej napaści doszło w poniedziałek ok. 22 przy ul. Lipy w Leżajsku Do 21-latka na rowerze podjechał mężczyzna na motocyklu i obciął mu dłoń maczetą! Zaraz potem odjechał w kierunku miejscowości Wierzawice. Poszkodowany trafił do szpitala w Krakowie.