Maleją przeterminowane długi Polaków. Na Podkarpaciu mamy najmniej zaległości w kraju Norbert Ziętal

Pandemia wymusiła bardziej odpowiedzialne gospodarowanie pieniędzmi. Zmniejszyła się liczba osób z długami. Pixabay

O ponad 2 mld złotych, w ciągu minionego półtora roku, spadła łączna kwota przeterminowanych zaległości Polaków. Obecnie wynoszą one 77,8 mld złotych. Na Podkarpaciu sytuacja należy do najkorzystniejszych w kraju. Mamy 47 dłużników na tysiąc mieszkańców. To zdecydowanie najniższy wskaźnik w Polsce.