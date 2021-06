Małgorzata Jarosińska-Jedynak w czołówce najbardziej wpływowych kobiet w naszym regionie. "Podkarpacie mam zawsze w sercu"

Plebiscyt 100 wpływowych kobiet w naszym regionie zorganizowany przez Nowiny dobiegł końca. Drugie miejsce zajęła w nim pochodząca z Rzeszowa Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest specjalistką od programów unijnych i od początku swojej kariery związana była z samorządem. Pracowała m. in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn. Z minister Jarosińską rozmawiamy o tym, jaki tak naprawdę wpływ mają kobiety na Podkarpacie.

Została Pani wybrana jedną z najbardziej wpływowych kobiet na Podkarpaciu. Jak się Pani czuje z takim wyróżnieniem?

Wszystkie głosy i wynik traktuję jako wyróżnienie i odpowiedzialność. Wyróżnienie, bo ponad 3 tysiące głosów oznacza, że ktoś docenia moją pracę w rządzie na tyle, że sięgnął po telefon albo usiadł do komputera i zechciał oddać swój głos. Za to bardzo dziękuję. To też odpowiedzialność, bo świadczy o tym, że moja aktywność jest zauważana i recenzowana. Zapewniam, że dalej będę działać, jak najlepiej potrafię na rzecz rozwoju Polski i Podkarpacia. W jaki sposób podkreśla Pani swoje podkarpackie pochodzenie? Jak bardzo ważne są dla Pani korzenie?

Choć pracuję w Warszawie, Podkarpacie mam zawsze w sercu. Z naszym województwem łączy mnie wszystko. Tutaj się urodziłam, tutaj chodziłam do szkoły, tutaj jeździłam nad Solinę i na spacery po Bieszczadach, tutaj pracowałam w Urzędzie Miasta i Gminy Tyczyn, urzędzie wojewódzkim i urzędzie marszałkowskim, tutaj mieszka moja mama, moje rodzeństwo , tutaj jest mój mąż, od niedawna mój piesek Fiona i mój dom. Można powiedzieć, że moje serce ma pięć kolorów: niebieski, czerwony, biały, złoty i srebrny. To barwy flagi i herbu województwa podkarpackiego. Może brzmi to nieco górnolotnie, ale tak właśnie jest.

Co uważa Pani za najważniejsze w pracy na swoim stanowisku?

Myślę, że dobrego managera tworzy kombinacja cech. Z jednej strony to cechy czysto techniczne: decyzyjność, umiejętność strategicznego planowania, szybkość działania oraz, co ważne, umiejętność delegowania zadań. Podkreślam tę ostatnią cechę, bo manager bez swojego zespołu nie osiągnie postawionych celów. I tu dochodzimy do mniej technicznych kwestii. Chodzi o relacje. Wszystkie powyższe cechy są ważne, ale dla mnie równie istotne jest to, by być serdecznym wobec ludzi i wkładać serce w to, co robię. Umiejętności i relacje to awers i rewers tej samej monety. Nie wiem czy zawsze udaje mi się takie monety bić, ale staram się, by tak było.

W jakiej sferze widzi Pani pole do poprawy na Podkarpaciu?

Bardzo dużo zmieniło się na lepsze. Mamy autostradę A4, Via Carpatia jest jednym z priorytetów rządu, nasza Dolina Lotnicza to jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów w kraju, zmienia się także kolej. Uważam, że powinniśmy rozwijać to, co jest mocną stroną naszego regionu, choćby innowacje i turystykę. Zresztą ministerstwo, w którym pracuję, stworzyło projekt Strategii Karpackiej, która ma w tym pomóc. Zabiegamy o to, by dołączyły do tej strategii także inne kraje i regiony Karpat i by ta strategia stała się dokumentem unijnym. To oznaczałoby dodatkowe pieniądze na rozwój.

Jak ważne według Pani jest podkreślanie wpływu kobiet na Podkarpaciu? W jakiej sferze kobiety mają w naszym regionie najwięcej do powiedzenia?

Cieszę się, że Państwa plebiscyt podkreśla rolę kobiet. Kluczowe są oczywiście kompetencje, a nie płeć, ale lista uczestniczek konkursu pokazuje, że kobiety są doceniane i odgrywają ogromną rolę w wielu dziedzinach. Mamy tutaj reprezentantki rządu, samorządu, świata nauki, medycyny czy organizacji pozarządowych. Niektóre z nas działają bardziej lokalnie, niektóre w stolicy. Myślę, że łączy nas jedno – wszystkie chcemy działać dla dobra innych i mamy nasz region w sercu. Gratuluję wszystkim Paniom!

Co zrobić kiedy zaginęło dziecko?