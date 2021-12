Mało autobusów z Cierpisza i Kraczkowej do Rzeszowa. Mieszkańcy czują się komunikacyjnie wykluczeni. Co z tym zrobi gmina?

Do naszej redakcji napisał mieszkaniec gminy Łańcut, który skarży się na wykluczenie komunikacyjne w Cierpiszu i Kraczkowej. Według niego sieć połączeń z Rzeszowem jest tam bardzo kiepska.

- Ta gehenna trwa już od maja kiedy zostały zlikwidowane wszystkie połączenia PKS. Obecnie obsługę zapewnia prywatny przewoźnik, jest to jednak jedynie 5 kursów na dzień, ostatni o 17.00. Władze gminy do dzisiaj nie zrobiły nic, żeby poprawić sytuację i nie dochodziło do takich wydarzeń, że ktoś zostaje na przystanku (kolejny jest za kilka godzin) - opisuje Czytelnik.