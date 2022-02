Mało nas, mało nas do... utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Rudzie k. Sedziszowa Małopolskiego

Ośrodek mógłby opiekować się nawet 103 pensjonariuszami, tymczasem gości niewiele ponad 80

Mniej podopiecznych, to mniejsze wpływy, co sprawia, że DPS od roku generuje straty finansowe. W 2021 r. to było 1,3 mln zł, o tyle koszty prowadzenia ośrodka były wyższe od wpływów.

- To przede wszystkim efekt pandemii – tłumaczy Witold Darłak, starosta powiatu ropczycko – sędziszowskiego, w zarządzie którego pozostaje placówka. – Tak się składa, że znaczna część pensjonariuszy pochodzi spoza naszego województwa, zwłaszcza ze Śląska i zachodniej Polski. Wybierali nasz ośrodek, bo mamy relatywnie niskie opłaty przy wysokim standardzie. Skala takich opłat na Podkarpaciu to od 4 do 4,6 tysiąca złotych, Ślązacy, przy ich wysokich górniczych emeryturach mogli sobie na to pozwolić.

Tyle, że przyszedł pandemiczny rok 2020 i taki sam następny, ze względu na obostrzenia przeciwcowidowe, potencjalni pensjonariusze z zachodniej Polski nie mogli do nas przyjeżdżać, a wielu już u nas mieszkających rodziny zabrały do siebie. Nagle ubyło nam ponad 20 podopiecznych, a wraz z nimi – wpływy. Ta dziura finansowa pojawiła się już w drugiej połowie 2020 roku, zaczął się covid, zaczął się nasz finansowy problem.