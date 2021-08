Mandaty dla rowerzystów. Nie przestrzegasz przepisów? Tyle zapłacisz! Zobacz taryfikator mandatów

Rowerzystów obowiązuje szereg przepisów, o których często zdarza się im zapomnieć. Tymczasem pamięć o nich i ich przestrzeganie, to najprostszy sposób nie tylko na to, by uniknąć mandatu, ale także, by przyczynić się do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warto mieć świadomość, że rowerzyści bywają nie tylko uczestnikami, ale także sprawcami wypadków drogowych! Bezpieczną i przepisową jazdą na rowerze można uniknąć tragedii.