Marcin Warchoł: Chcę otworzyć szkolne boiska dla dzieci w godzinach popołudniowych

Marcin Warchoł przypomniał, że Staroniwa jest pierwszym osiedlem, które zostało włączone do Rzeszowa. Zawsze radosny kandydat, dziś jednak nie mógł ukryć żalu, że mieszkańcy tego osiedla czują się "niedocenieni". Zamierza to zmienić.

- Na osiedlowej ulicy ogromny ruch. Jest tu ograniczenie do 40 km/h, ale nawet podczas trwania konferencji prasowej widzimy, że to rozwiązanie po prostu nie działa. Samochody jadą szybciej. Są to auta duże, ciężarowe. Ten ruch tranzytowy cały czas się odbywa. A tu mamy SP nr 12, dom kultury, sklep - wymieniał Marcin Warchoł.