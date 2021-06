Marcin Warchoł: chlubą byłoby dla mnie pójście do więzienia Andrzej Plęs

Pójście do więzienia zapowiedział Marcinowi Warchołowi kontrkandydat Grzegorz Braun, nawiązując do obdzielania przez wiceministra m. in. rzeszowskich szpitali pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości.