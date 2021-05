Marcin Warchoł na osiedlu Zwięczyca w Rzeszowie. Kontynuuje swój wyborczy tour po mieście [ZDJĘCIA]

Grzegorz Braun: Polacy cieszą się z tego, że obroża została lekko poluzowana

- Ogródki są przed lokalami, ale w środku restauracje są nadal zamknięte. To jest pozór, to jest fasada. Tak naprawdę dalej polskie życie publiczne podlega reglamentacji do przestrzeni publicznej i prawa do przedsiębiorczości - mówił kandydat na prezydenta Rzeszowa.