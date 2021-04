Marcin Warchoł obiecuje budowę mieszkań w Rzeszowie

Marcin Warchoł swoje plany przedstawił w piątek podczas konferencji, w której wzięli udział także miejski radny Waldemar Kotula (wycofał się z wyścigu o prezydenturę popierając Marcina Warchoła) i władze Krajowego Zasobu Nieruchomości. Około 860 mieszkań ma być zlokalizowanych na prawie 23 hektarowej działce w rejonie ulicy Wołyńskiej, między osiedlami Franciszka Kotuli i Staroniwa. Teren został już na ten cel przekazany przez miasto.

- Działkę na mieszkania zarezerwował jeszcze prezydent Tadeusz Ferenc, a dobra kontynuacja jest w mieście potrzebna, by powstawały takie właśnie inwestycje. W ostatnich 15 latach do naszego miasta przyjechało prawie 40 tysięcy mieszkańców z całej Polski. Zakładają tutaj firmy, włączane są do miasta nowe tereny, dlatego nowe mieszkania będą wyjątkowym bodźcem dla dalszego rozwoju Rzeszowa – podkreśla Marcin Warchoł.