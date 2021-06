Marcin Warchoł obiecuje, że gdy zostanie prezydentem Rzeszowa do 10 mln zł zwiększy budżet na służbę zdrowia

- To jest służba dzień i noc. Dlatego skuteczny, dobry sprzęt po prostu wam się należy. Niezależnie czy jako wiceminister sprawiedliwości czy miejmy nadzieję jako prezydent, będę was dalej wspierał - obiecał. - Poczyniłem deklarację, że jeżeli zostanę prezydentem, co roku nakłady na służbę zdrowia będą wzrastać o milion złotych. Pan Tadeusz Ferenc jest dla mnie tutaj wzorem. Sam zastał Szpital Miejski zadłużony na 18 mln zł, a uczynił go sprawnym, świetnie funkcjonującym. Nie ustawał nigdy w finansowaniu służby zdrowia.

Marcin Warchoł zobowiązał się do tego, że pod koniec pierwszej kadencji budżet na ochronę zdrowia w mieście przekroczy 10 mln zł.