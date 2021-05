Marcin Warchoł objeżdża rzeszowskie osiedla. Tym razem pojawił się na Słocinie

GORĄCY TEMAT Pomnik – symbol Rzeszowa niszczeje. Radni chcieliby go przejąć i odnowić

Dla większości Rzeszowian stojący w centrum pomnik ma znaczenie symboliczne i jest nieodłącznym elementem krajobrazu miasta. Dlatego radni chcą go przejąć. Ojcowie Bernardyni, do których należy działka deklarują gotowość do rozmów.