Marcin Warchoł zapowiada budowę nowych ścieżek rowerowych w Rzeszowie

Konferencja Elite Fighters w Rzeszowie. Znamy zawodników nowej federacji MMA. Bodychrist, Queen of the Black, Daniel Magical i inni

Jesteśmy świeżo po ogłoszeniu karty zawodników w nowej federacji MMA. Gala Elite Fighters odbędzie się w lipcu i będzie kolejną po Fame MMA czy MMA Vip organizacją freak fightową. Celebryci zmierzą się ze sobą na południu Polski (może nawet w Rzeszowie), będą to m. in. Bodychrist, Queen of the Black, Tarzan Garage czy Daniel Magical.