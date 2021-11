Marcin Wołowiec, były trener Wólczanki Wólka Pełkińska: Atakowanie rodziny to kompletne dno

Rozmawiam z przyszłym trenerem Arłamowa/Bieszczady Ustrzyki Dolne?

Otrzymałem propozycję z tego klubu, ale mam jeszcze ważną umowę ze Stalą Rzeszów i zobaczymy jakie plany ma wobec mnie. Oczywiście w kontekście pracy w akademii.

Odezwał się tylko beniaminek z Ustrzyk Dolnych?

Było kilka telefonów. To na pewno pocieszające, że jest zainteresowanie moją osobą, pomimo ostatniego wyniku. Widać, że niektórzy patrzą na całokształt.

Przy okazji informacji o pana ewentualnym przejściu do Arłamowa Bieszczadów w Internecie wylało się trochę jadu na pana osobę. Jak pan na to reaguje?

Od dłuższego czasu w ogólnie nie wchodzę na strony, gdzie można kogokolwiek anonimowo szkalować. Nikt nie przechodzi wobec takich rzeczy obojętnie. Ja przez całą moją przygodę z trenerką broniłem się w miarę dobrymi wynikami. Teraz powinęła mi się noga w Wólczance i cały ten jad wylał się w pewnym miejscu. Jest pewnie sporo osób, którym zaszedłem za skórę, a ci robiący obraźliwe wpisy są pewnie niedowartościowanymi ludźmi. Ten hejt jest wszechobecny i dopóki można anonimowo obrażać, to on będzie. Decydując się na taką pracę, trzeba się z tym zmierzyć.