Marek Bajdak zawiesza kolejne WZ-ki na terenach zielonych w Rzeszowie

Jedna z ostatnich zawieszonych WZ-tek dotyczy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Spacerowej. Podstawą prawną do podjęcia tej oraz innych decyzji w sprawie zawieszenia WZ-tek był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, co do którego istnieje obowiązek sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, to takie postępowanie administracyjne należy zawiesić do momentu sporządzenia planu. Obszarem, na którym należy sporządzić MPZP są między innymi tereny zielone, które zaliczane są do terenów o charakterze publicznym.