Marek Pianiążek, wiceprezes KS Developres Rzeszów: Antiga w reprezentacji? Nie będziemy mu w tym przeszkadzać

ŁP: Sezon za pasem. Niecierpliwi się już pan, kiedy w końcu się to zacznie?

MP: Oczywiście. Po to się ciężko pracuję, żeby na koniec spijać ten słodki kremik, a tym kremikiem jest właśnie oglądanie meczów na żywo, meczów o punkty. Więc siedzimy jak na szpilkach i nie możemy się doczekać pierwszego meczu.

Oglądał pan tę waszą drużynę, a nawet komentował mecze. Jak się podoba ten nowy Developres?

To całkiem nowa drużyna, zbudowana z aż dziesięciu nowych siatkarek. Jestem pełen uznania dla naszego trenera Stephane’a Antigi, dla którego indywidualny wynik zawodniczki nie jest tak ważny, jak praca całego zespołu. Bardzo mi się spodobało to, jak reagował na wydarzenia na boisku w danym momencie. Były oczywiście lepsze i gorsze momenty, słabsze i mocniejsze strony. Były dwójki zawodniczek lepiej zgrane i mnie zgrane. Widziałem, jak trener rotuje tym składem, jak próbuje innych ustawień, innych dwójek. Podoba mi się to i czekam na efekty, a te zobaczymy już, mam nadzieję w pierwszym meczu.