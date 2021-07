Marek Pieniążek, wiceprezes KS Developres: Odeszliśmy od wielkich nazwisk, wolimy pozyskiwać wielkie talenty

Rzeszowski, choć ma za sobą najlepszy sezon w historii, to jednak mocno przemeblował swój skład.

Z zespołu odeszło łącznie osiem siatkarek, w tym co najmniej cztery, które występowały regularnie w podstawowym składzie. Klub pomimo starań nie zdołał zatrzymać też swojej liderki Kiery Van Ryk, która obrała kierunek turecki. Do tej ósemki można też dopisać Martę Krajewską. Rozgrywająca ma ważny kontrakt do końca sezonu 2022/23 i zamierza go wypełnić, ale kontuzja której doznała podczas zgrupowania kadry Polski, wykluczy ją prawdopodobnie z całego najbliższego sezonu.

Developres w ostatnich tygodniach przedstawiał nowe zawodniczki. Ostatnią była Kara Bajema z USA. Była to dziewiąta nowa wśród „Rysic” i jak się okazuje nie ostatnia.