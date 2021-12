Marek Sokołowski z Rymanowa-Zdroju, mistrz Europy w półmaratonie nordic walking: Ta forma aktywności wzmacnia mięśnie i układ krążenia

Nordic walking, czyli chodzenie z kijami, z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Dla kogo adresowany jest ten sport?

Absolutnie dla każdego. Bez względu na wiek, czy też status społeczny. To fantastyczna forma ruchu. Przed bardziej zaawansowanym treningiem należałoby jednak skontaktować się z lekarzem i przebadać pod kątem ewentualnych przeciwwskazań.

Jakie są największe zalety uprawiania nordic walking?

Przede wszystkim korzystnie wpływa na rozwój układu mięśniowego. Wzmacnia go, poprawia też krążenie, rozwija układ oddechowy, wyrabia wyprostowaną sylwetkę, ujędrnia mięśnie pośladkowe, odstresowuje. Ponadto nordic walking to obcowanie z naturą. Spacerując z kijkami po górzystych terenach można podziwiać piękne krajobrazy. To bardzo towarzyska i wesoła aktywność fizyczna. Odpowiednio dobierając ćwiczenia można świetnie bawić się ze znajomymi, z rodziną.

Istotnym elementem jest technika. O czym powinien pamiętać początkujący?