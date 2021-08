Marek Tęczar, wójt Wielopola Skrzyńskiego: Ci co się zaszczepili podjęli słuszną decyzję

W gminie Wielopole Skrzyńskie zaszczepiło się niecałe 24 procent mieszkańców. Do średniej krajowej jest jeszcze daleko. W jaki sposób władze gminy zachęcają mieszkańców do szczepień?

Bardzo zależy nam, aby podnieść statystyki szczepień w gminie Wielopole Skrzyńskie. Zwracaliśmy się niejednokrotnie z apelem o solidne zaangażowanie się mieszkańców gminy w walkę z koronawirusem poprzez zaszczepienie się. Przystąpiliśmy m.in. do akcji #szczepiMYgminy! Mieliśmy wydrukowanych 1000 gazetek na temat szczepień, które zostały już rozpowszechnione wśród naszych mieszkańców. We wszystkich kościołach, księża głosili moje apele i prośby o zaszczepienie się. Braliśmy też udział w briefingu prasowym dotyczących szczepień. Kupiliśmy również różne gazety m.in. 1000 długopisów, które rozdajemy naszym mieszkańcom. Z informacjami staramy się docierać do wszystkich, w każdy możliwy dla nas sposób m.in. przez profile społecznościowe. Zorganizowaliśmy również konkurs gminny z atrakcyjnymi nagrodami. Każdy, kto się zaszczepi od 23 lipca do 31 sierpnia i zgłosi się do konkursu w Urzędzie gminy, będzie miał szansę zdobyć jedną z czterech nagród m.in. zmywarkę, pralkę, lodówkę lub telewizor. Losowanie odbędzie się 5 września podczas dożynek gminnych. Zapewniam wszystkich, że prowadzimy różne działania, aby jak najwięcej mieszkańców gminy się zaszczepiło.