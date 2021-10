Maria Tabin-Matusz tymczasowym wójtem gminy Wiązownica. Wyznaczył ją premier Mateusz Morawiecki

Akt wyznaczenia, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

- Dziękuję Pani Marii Tabin-Matusz za podjęcie wyzwania i gotowość do przejęcia wykonywania zadań i kompetencji wójta gminy Wiązownica. Jestem przekonana, że wskazana osoba należycie zadba o to, by bieżąca praca urzędu przebiegała sprawnie i bez zakłóceń, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta – powiedziała wojewoda.