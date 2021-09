Mariusz Bednarz, prezes RARR: Chodzi o to, aby dobry pomysł był realizowany rynkowo

RARR realizuje mnóstwo projektów, ale mnie zaintrygowały - Platformy startowe. Co to jest za projekt i na czym on polega?

To jest nasz sztandarowy projekt. Najkrócej rzecz ujmując, do Platformy startowej zgłaszają się projektodawcy, osoby fizyczne, które mają pomysł lub pomysły na biznes. Najważniejsze w jest, aby tym pomysłodawcom pomóc w rozwoju, czyli inkubacji ich pomysłu i doprowadzić do takiego, etapu, w którym ich pomysł się zmaterializuje, to znaczy powstanie minimalna wersja produktu.

Jak to jest w praktyce? Przychodzi młody człowiek z pomysłem i czego on potrzebuje? A wy jakiej pomocy mu udzielacie? Organizacyjnej i prawnej? Czy pieniędzy na rozwój?

Bardzo różnych rzeczy, ale tak naprawdę w platformach startowych świadczymy dwa rodzaje usług. Najpierw usługi podstawowe, czyli zapewnienie powierzchni biurowej, obsługę księgową, obsługę prawną, doradztwo podatkowe, warsztaty i szkolenia, czy podstawowe wsparcie marketingowe. W efekcie powstaje nowa firma, która jest w stanie poruszać się samodzielnie w rzeczywistości biznesowo-gospodarczej. Oprócz usług podstawowych proponujemy również usługi specjalistyczne. Służą one temu, aby pomóc wnioskodawcy w rozwoju jego pomysłu. Ich zakres i rodzaj zależą od etapu rozwoju pomysłu, od branży, której dotyczy ten pomysł, od posiadanych zasobów i wielu innych rzeczy. Głównym celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup. Program inkubacji służy przekształceniu pomysłów biznesowych w produkty lub usługi, dostosowanie ich do potrzeb rynkowych i umożliwienie wejścia przedsiębiorstwa typu startup na rynek. Właśnie ruszył nabór do VI tury inkubacji w Platformie Startowej Start In Podkarpackie! Nabór potrwa do 31 października 2021. Poszukujemy projektów z branż: lotniczej, motoryzacyjnej, IT/ICT oraz budowlanej.