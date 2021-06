Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł w niedzielę ulicami Rzeszowa [ZDJĘCIA]

- Przyszłam dziś z 11-letnią córką, aby pokazać, że życie jest najważniejsze, także to nienarodzone, i trzeba je chronić. Jestem przeciwniczką aborcji - tłumaczyła pani Joanna ze Świlczy, która po raz pierwszy zdecydowała się wziąć udział w Marszu, bo jak przekonuje wypłynęło to z serca, gdy zauważyła plakaty. - Nie pokazując wyznawanych wartości, nie walcząc o nie, stoimy w miejscu.

Jak tłumaczą organizatorzy, Marsz Dla Życia i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zamanifestować za życiem przyszła też para: z Rzeszowa: Ewelina i Mateusz. - Dla mnie nie ma niczego ważniejszego, niż bronienie życia - przekonywała, Ewelina, która uczestniczyła już wcześniej w tego typu akcjach za życiem. - To po prostu nie do uwierzenia, że można myśleć, iż 2,3-miesięczne dziecko to tylko płód, tkanka i tyle. Ja się z tym nie godzę.