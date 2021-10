Marszałek dołoży więcej pieniędzy do budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie

W poniedziałek podczas briefingu przed urzędem marszałkowskim została złożona deklaracja, że samorząd województwa zwiększy dotychczas deklarowaną sumę wsparcia finansowego na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie.

- To inwestycja bardzo ważna dla Rzeszowa i całego regionu, bo obecnie nie ma warunków do organizacji zawodów lekkoatletycznych na poziomie krajowym czy międzynarodowym. To jest taka biała wstydliwa plama – dodał marszałek.