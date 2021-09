Marszałek Władysław Ortyl: Mamy historyczną szansę na szybszy rozwój regionu

Mamy kolejny, jubileuszowy, bo dwudziesty ranking największych firm regionu, a 15. opracowany wspólnie z Nowinami. Pokazujemy w nim listę stu największych firm regionu, ale ciągle mamy niedosyt, dlatego że nasz region powinien się szybciej rozwijać. Czy jako gospodarz Podkarpacia nie pan podobnego odczucia, że te firmy powinny być jeszcze większe i jeszcze bardziej nowoczesne?

Ja też bym chciał, aby to, co dobre następowało znacznie szybciej. Jednak w tym przypadku nie ma podstaw do niepokoju. Wielu ekspertów, ekonomistów, a także menadżerów, odwiedzających nasz region, chociażby podczas organizowanego u nas „Kongresu 590”, dostrzega duży postęp gospodarczy i technologiczny, który został dokonany na Podkarpaciu w ostatnich latach. Niektórzy z nich mówią, że ten progres dokonujący się w naszym regionie jest bardzo duży. Bądźmy, zatem realistami i takie miłe opinie oraz komplementy, może czasem na wyrost, przyjmujmy z życzliwością. Starajmy się też robić wszystko, aby poprawa naszej sytuacji gospodarczej była jak najszybsza i efektywna. Zdajemy sobie, bowiem sprawę jak wiele rzeczy jest w naszym regionie jeszcze do zrobienia i do poprawy. Wprawdzie udało się całkiem sporo zrobić, ale potrzebne są kolejne obwodnice, zjazdy z autostrady, trzeba modernizować następne szpitale, drogi, skrzyżowania, unowocześniać infrastrukturę techniczną. Wszystko to w tym celu, aby mieszkańcom żyło się tu lepiej, a przedsiębiorcy mieli lepsze warunki do rozwoju.