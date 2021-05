NOWE Three of Us proponuje nowy singiel pt. „Serca na dłoni”. Ich debiut pt. „Szklany sufit” przez 12 tygodni gościł na Airplay [WIDEO]

Three of Us - Ewa, Romek i Tomek to projekt muzyczny zbudowany na przyjaźni i wspólnej pasji. Startują z nowym singlem i klipem. Zobacz koniecznie.