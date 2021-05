Marta Krajewska miała świetny sezon. Pokonała tremę, grała, uśmiechała się ..i płakała. Dała radę. Mówi kibicom do zobaczenia w hali

Marta Krajewska, pochodzi z Warszawy, jest wychowanką stołecznej Sparty, tato zabierał ją na mecze siatkówki. – Byłam ruchliwym dzieckiem, rodzice zdecydowali więc, że zapiszą mnie "na jakiś" sport. To była to siatkówka –mówi o swoich początkach pod siatką w wywiadzie na klubowej stronie.

Grała także SMS-ie Sosnowiec, MOS Woli Warszawa, z którą zdobyła medal MP kadetek, w 2016 roku wróciła do Sparty, potem trafiła do Jokera Świecie, skąd przeszła do BKS-u Bielsko-Biała, a stamtąd do Developresu. Jak ocenia miniony sezon?

- Założenia były takie, żeby grać jak najlepiej, cieszyć się siatkówką i godnie się prezentować. Wszystkie zostały spełnione. My jako zawodniczki podniosłyśmy sobie poprzeczkę troszkę wyżej; chciałyśmy zdobyć złoto i nie ukrywałyśmy tego, mówiłyśmy to otwarcie. Tego złota nie udało się wywalczyć, jest srebro, z którego również trzeba się cieszyć - twierdzi sympatyczna "Rysica".