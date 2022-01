Marta Krajewska z Developresu Rzeszów o swoim powrocie na boisko: Poczułam fajną pozytywną adrenalinkę

Trochę mnie każdy straszył, „ciekawe jak się twoja głowa zachowa”, „że tyle dni bez meczy”, i trochę się obawiałam, bo u niektórych po kontuzjach, takie objawy występują. Na szczęście nie u mnie. Ja od urodzenia jestem takim dzieckiem narwanym, wszędzie mnie pełno i być może, to też zależy od tego charakteru.

Jak to jest znów zagrać mecz o stawkę, po tylu miesiącach? Myślałam, że będę się bardziej stresować wchodząc na boisko, bo to jednak jest ogrom czasu, ale poczułam się tak, jak w poprzednim sezonie, poczułam fajną pozytywną adrenalikę, było dużo endorfinek i szczęścia, jak mogłam być na boisku.

Nie zaczęłyście najlepiej tego meczu. Pierwszy set wam kompletnie nie wyszedł...

Nie wiem, co się stało. Bydgoszcz grała bardzo dobrze. My rzeczywiście mało atakowałyśmy, mało miałyśmy dobrych bloków, parę punktów uciekło. Może rzeczywiście myślałyśmy, że to łatwo pójdzie. Ale od kolejnego seta już się obudziłyśmy i poszło wszystko po naszej myśli.