Marta Krajewska z KS Developres Rzeszów gotowa do gry. Wkrótce zobaczymy ją na boisku

Pochodząca z Warszawy 23-letnia siatkarka w maju, podczas zgrupowania reprezentacji Polski, doznała poważnej kontuzji kolana. Zerwała m.in. więzadła krzyżowe, doszło też do uszkodzenia łąkotki i innych części stawu. Konieczna była operacja, podczas której okazało się, że uszkodzenia w kolanie są poważniejsze, niż początkowo się spodziewano. Szacowano, że wróci do gry najwcześniej po 8-9 miesiącach po operacji. Co oznaczało, że sezon 2021/22 będzie dla niej praktycznie stracony.

Developres, który miał już wtedy skompletowany skład musiał szukać sobie nowej rozgrywającej. Padło na 19-letnią Julię Bińczycką, która została zmienniczką Katarzyny Wenerskiej.

Już nie długo Developres będzie miał trzy rozgrywające, bo wspomniana Krajewska czuje się już na siłach, żeby zacząć grać.