Marta Półtorak znów wspiera Cellfast Wilki Krosno. Marma Polskie Folie Rzeszów sponsorem krośnieńskiej drużyny

Będzie to piąty sezon w historii Cellfast Wilków na żużlowych torach i zarazem czwarty ze wsparciem Marmy Polskie Folie. Na mocy podpisanej umowy logotyp rzeszowskiej firmy znajdzie się m.in. w centralnym miejscu kevlarów krośnieńskiej drużyny w rozgrywkach PGE Ekstraligi.

Klub z Krosna to już marka sama w sobie. Awans do najwyższej ligi to doskonałe osiągnięcie, którego podstawą jest profesjonalne prowadzenie klubu. Cellfast Wilki są bardzo dobrze zarządzane co nieraz podkreślałam już w przeszłości. Z prezesem Grzegorzem Leśniakiem znamy się wiele lat i zawsze bardzo dobrze nam się współpracowało. Nie ukrywam, że podoba mi się jak ten klub konsekwentnie osiąga zamierzone cele