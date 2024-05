Martyna Niemiec wygrała program MasterChef. 17-latka pochodzi z Gniewczyny Łańcuckiej na Podkarpaciu

— dodaje zwyciężczyni. Jak zaznaczyła, nie wierzyła w to, że dostanie się do programu, ponieważ formularz zgłoszeniowy wypełniała dwa razy, bo za pierwszym coś nie wyszło.

- Jak ten formularz poszedł, to się okazało, że jest dwa dni po terminie i wtedy pomyślałam, że teraz to już w ogóle nie przejdzie i po co ja to zrobiłam. Dwa tygodnie później zadzwonili, co było wielkim szokiem