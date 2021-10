Marzena Rogalska będzie w Rzeszowie. Na spotkanie z dziennikarką i pisarką zaprasza Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Spotkanie zaplanowane jest 21 października o godz. 17 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13

Marzena Rogalska to ceniona i lubiana dziennikarka telewizyjna i radiowa. Karierę w mediach rozpoczęła w 1995 roku w krakowskim oddziale TVP, gdzie prowadziła magazyn filmowy. Później przez wiele lat współpracowała z radiem RMF FM, następnie z Radiem Kolor. Sama przyznaje, że radio od zawsze było dla niej medium magicznym, dlatego od kilkunastu lat prowadzi autorskie audycje w Radio Złote Przeboje.

Przez blisko 12 lat była związana z TVP2 - „Pytanie na Śniadanie”, „Kocham Cię Polsko”, „Gotowi do gotowania. Start!”, „To był rok” (TVP1) oraz „Zacznij od nowa”. Współpracowała z magazynem dla kobiet „Uroda Życia” oraz magazynem „Claudia”. Interesuje ją człowiek na każdym etapie swojego rozwoju, dlatego jej znak rozpoznawczy to pasja i osobiste zaangażowanie z jakim przeprowadza swoje wywiady. Prowadząca teleturnieje „Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty” (TV Puls) oraz „Dzieciaki górą” (TVP2). Po latach, we wrześniu 2021 wróciła do prowadzenia kultowego talk-show „Miasto kobiet” w TVN Style.