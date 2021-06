Masz dziecko w wieku szkolnym? Możesz złożyć wniosek o wyprawkę szkolną, czyli 300 plus. Świadczenie będzie wypłacał w tym roku ZUS

Rząd rusza z kolejną edycją programu "Dobry start". To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia – niezależnie od dochodów rodziców. Świadczenie może otrzymać każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami tel limit wydłużony jest do 24 roku życia.

Pieniądze z programu 300 plus mogą zostać przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

- 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2021/2022 będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - tłumaczy Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy w województwie podkarpackim.