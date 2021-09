Mateusz Cierniak pojedzie w Krośnie z dziką kartą. Michał Curzytek i Dawid Rempała rezerwowymi

Drugi finał FIM Speedway U21 World Championship odbędzie się w Krośnie. Miasto położone we południowo-wschodniej Polsce to odradzający się ośrodek żużlowy, który w ostatnich dwóch latach zanotował fantastyczny postęp. Przed rokiem, miejscowa drużyna awansowała na drugi poziom rozgrywkowy w Polsce, a w miniony weekend awansowała do finału zmagań, dzięki czemu powalczy o awans do najlepszej żużlowej ligi świata – PGE Ekstraligi.

Miejscowi kibice będą wspierać zawodników reprezentacji Polski. Do tych, którzy są stałymi uczestnikami tegorocznych zmagań (Lampart, Miśkowiak oraz Świdnicki) dołączy Mateusz Cierniak, który otrzymał dziką kartę” na nadchodzące zmagania.