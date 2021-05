Mateusz Jędryas, piłkarz Watkem Korony Bendiks Rzeszów: Konsekwentnie robimy swoje, presja była od początku

W meczu z Izolatorem zaprezentowałeś wspaniałą skuteczność.

Zgadza się - dzisiaj były trzy sytuacje i wszystkie trzy udało się wykorzystać. Najważniejsze są trzy punkty i to, że zrobiliśmy kolejny krok do awansu.

Ostatnio strzelałeś głównie z karnych, teraz udało się z gry - jakaś różnica dla ciebie jest?

Nie (śmiech). Dla mnie najważniejsza jest drużyna - czy ja strzelam, czy podaję, czy kto inny strzela to nie jest istotne. Ważne są trzy punkty.

Dopiero graliście z Izolatorem w środę, a już rewanż. Ta sytuacja ułatwiła wam przygotowanie się do dzisiejszego spotkania?

Ciężko ze sobą porównać te dwa mecze. W środę chyba wyglądaliśmy dużo słabiej niż dzisiaj z tego względu, że większość z nas pracuje. Dzisiaj było więcej świeżości. Co do samej sytuacji, to pierwszy raz się z tym spotykam, ale do tego spotkania przygotowywaliśmy się tak jak zwykle.