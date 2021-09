Mateusz Liput, wójt gminy Krościenko Wyżne: Chcielibyśmy, aby zaszczepiła się co najmniej połowa mieszkańców gminy

Jak wygląda sytuacja szczepień w gminie Krościenko Wyżne?

Rząd kładzie nacisk na realizację narodowego programu szczepień i my, jako gmina, chcemy wywiązać się z tego obowiązku jak najlepiej. Zależy nam na tym, żeby odsetek osób zaszczepionych w naszej gminie był jak najwyższy. Oczywiście nikogo nie zmuszamy, każdy ma rozum i wolną wolę, ale dajemy mieszkańcom tę możliwość, aby mieli szeroki dostęp do szczepionek, chociażby poprzez mobilny punkt szczepień, który niebawem zawita do naszej gminy. Ci, którym nie jest po drodze do Ośrodka Zdrowia, będą mogli to zrobić załatwiając chociażby jakąś sprawę urzędową.

A jakie akcje promocyjne szczepień odbywają się na terenie gminy?

Szersze akcje promocyjne odbywają się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym. Gmina Krościenko Wyżne prowadzi również akcję dowożenia seniorów na szczepienia. Zaangażowały się w nią obie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W miarę możliwości staramy się promować tę akcję.