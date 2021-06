Mateusz Morawiecki w Sanoku. Premier był w miejscu, gdzie powstanie nowy most na Sanie

- Sanok to piękna historia, ale i wspaniała przyszłość. Polski Ład to ogromny program inwestycji. Jego częścią jest program odbudowy po COVID-19. Drodzy włodarze, zachęcamy do współpracy z rządem. Współpraca to hasło, które nam przyświeca. Plan na najbliższe 5-7 lat to plan skoncentrowany na ogromne inwestycje. Serdecznie zapraszam włodarzy miast, gmin i powiatów do współpracy, niezależnie od barw politycznych, bo Polsk Ład ma łączyć