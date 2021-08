Mateusz Szczepaniak: Mamy już play-offy, ale nie będzie żadnego odpuszczania do samego końca

Szczepaniak był waleczny i skuteczny. Odmieniony. To też efekt nowego silnika od Flemminga Graversena?

Na pewno też. Jest szybki, jest w nim potencjał. Należało go dobrze przygotować i spasować z torem. W ostatnim czasie zmieniliśmy wiele rzeczy. Stare silniki totalnie zostały przewrócone. Też są dobre, bo jeździłem na nich na treningu, spisywały się dużo lepiej niż na ostatnich meczach; byłem z nich zadowolony.

W Bydgoszczy to był Szczepaniak, którego chce się oglądać, bo ostatnie mecze delikatnie mówiąc były słabe...

To zbyt delikatnie powiedziane, bo mecz w Łodzi to była tragedia. Z Orłem pojechałem bardzo słabo. Nie szło mi ostatnio, ale znalazły się osoby, które mi pomogły. Klub z Krosna też mi pomagał i wspierał mnie w tych ciężkich czasach. Dużo mi pomógł Paweł Tomkowicz, Darek Łapa służył mi pomoc ą w dopasowaniu silnika. To też ich zasługa, bo nie wiem czym sam bym sobie poradził. Ojciec siedział godzinami w warsztacie. Mój mechanik wiele rzeczy odświeżał, robił wszystko, jak trzeba i jest tutaj także jego duża zasługa. Dużo osób mi pomogło, żebym wrócił na lepsze tory.