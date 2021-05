Matura 2021. Maturzyści wrócili do szkół, ale już wyłącznie na egzaminy. Dziś zmierzą się z zadaniami z języka polskiego

- Mam duże wątpliwości co do tego, że matura będzie sprawiedliwa. Maturzyści, którzy pochodzą z bogatszego domu i mają lepsze warunki do nauki, mogą być w lepszej sytuacji. W zdalnym nauczaniu dużą rolę odgrywali rodzice. Jeśli bardziej przywiązywali wagę do nauki swoich dzieci i pilnowali, by się one uczyły, to z pewnością miało to wpływ na przygotowanie do matury